E’ finita. L‘Inter batte il Getafe e accede ai quarti di finale di Europa League. La squadra neroazzurra di Conte non era partita benissimo. Gli spagnoli si sono resi pericolosi più volte, ma un grande Handanovic ha salvato il risultato. Al 33′ Inter in vantaggio con il bomber, Romelu Lukaku, abile a sfruttare un grande assist di Bastoni da centrocampo, il belga entra in area e con un sinistro batte il portiere David Soria. Nel secondo tempo rigore per gli spagnoli. Taylor (aiutato dal VAR) concede il penalty: Molina va sul dischetto e manda il pallone clamorosamente fuori. A chiudere l’incontro è Eriksen che, da pochi secondi in campo, sigla il gol del definitivo 2-0.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Bartomeu spaventa i nerazzurri: pronto il colpo