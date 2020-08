Inter, il tecnico del Getafe: “Sarà difficilissimo ma anche storico”

L’Inter si prepara a sfidare il Getafe in Europa League. Il club nerazzurro è pronto alla sua avventura in Europa e spera di vincere la competizione europea.

Inter, la conferenza stampa del tecnico del Getafe

Jose Bordalas, tecnico del Getafe, ha parlato alla vigilia della gara di Europa League contro l’Inter in conferenza stampa.

Bordalas in conferenza stampa

“Per noi questa rappresenta un’occasione unica. L’Inter è una squadra fortissima, non avranno paura a giocare contro un club che la nostra sotira. Sarà una partita storica per noi. Sapevamo che giocare l’Europa League ci avrebbe permesso di confrontarci contro squadre che hanno un blasone conosciuto in tutto il mondo. L’Inter ha lottato per lo scudetto in Italia quindi sarà difficilissimo per noi, l’obiettivo è dare il massimo e provare a far vedere in campo quello che è il nostro calcio.

Certo, devo dire che sono superiori a noi in tanti aspetti, soprattutto quello economico e di potenzialità. Noi dobbiamo pensare solo al match di domani, che rappresenta un punto di arrivo incredibile.

I calciatori sono pronti fisicamente e preparati a livello mentale. Questa squadra ha dimostrato di riuscire a fare partite importanti in tutti questi anni anche contro squadre forti. La nostra rosa ha un valore differente rispetto alla loro, ma spesso il calcio riserve mille insidie. Non possiamo avere motivazione maggiore per una gara del genere”.

