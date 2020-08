Milan, addio a Paquetà. Il club rossonero ha deciso, il brasiliano non rientra nei piani di Pioli e della società rossonera.

Mercato Milan, Paquetà lascerà Milano per 25 milioni

Il Milan vuole cedere Lucas Paquetà. Il brasiliano, arrivato in grande stile a Milano ed acquistato da Leonardo, dopo 6 mesi impressionati si è spento in questa annata.

Il calciatore, infatti, da importante risorsa è diventato un problema per il club, che ora è alle prese con una forte svalutazione del cartellino.

Paquetà era arrivato un anno e mezzo fa per 40 milioni di euro dal Flamengo. Dopo 18 mesi Paquetà non è stato in grado di affermarsi in Italia.

Per questo ora il Milan trema anche per motivi di bilancio. I rossoneri già nella scorsa sessione invernale avevano provato a piazzare il giocatore alla Fiorentina.

Milan, dove può finire Paquetà

Proprio il club viola resta interessato ma i 25 milioni chiesti dai rossoneri spaventano Rocco Commisso.

Le due società trattano ma il Milan non può scendere molto visto che il club non vuole minusvalenze. L’alternativa sarebbe l’inserimento di Nikola Milenkovic nell’affare, in quanto il difensore serbo piace a Milano come centrale da affiancare a Romagnoli.

Per i rossoneri, come riportato dal Corriere dello Sport, ad oggi il problema più grande è di natura tattica, perché Paquetà non è riuscito ad adattarsi in nessuna posizione nella quale Pioli lo ha utilizzato. Diverso era stato il discorso con Gattuso che lo aveva proposto da mezzala, ma era un Milan costruito diversamente.

