Calciomercato Milan, un attaccante pronto all’addio

Il Milan si prepara ad affrontare la prossima stagione, e a farlo alzando l’asticella. Il finale di campionato ha ridato tanta fiducia anche in vista del futuro, ed è sempre più probabile che possano esserci nuovi innesti e cambi rivoluzionari in varie zone di campo. Oltre agli affare in entrata però, occhio anche a chi può partire, con tanti giocatori richiesti sul mercato.

Ultime Milan: Real su Leao, il portoghese pronto ad accettare

Tra i tanti giovani che hanno brillato in questa annata, c’è anche Leao, che seppur a sprazzi, ha comunque dimostrato palesi doti tecniche. Il talentuoso attaccante portoghese è stimato da tante squadre, e su tutte dal Real Madrid. La squadra spagnola, ed in particolare Zidane, è convinta di dover prendere un altro centravanti da affiancare a Benzema, e in questo senso l’ex Lille sarebbe un profilo perfetto. Stando a quanto riportato da Don Balon, Leao sarebbe pronto a dire di si ai Blancos, concludendo di fatto la sua avventura al Milan dopo solo una stagione.

Cessione Leao: la richiesta del Milan

Leao potrebbe già dire addio al Milan, ma i rossoneri non hanno nessuna intenzione di concedere sconti. La squadra di Milano vorrebbe almeno 35 milioni di euro, ovvero la cifra spesa per strapparlo ai transalpini del Lille.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan: Paquetà via, ecco quanto incasserà il club