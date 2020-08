Calciomercato Juventus, permanenza a sorpresa: l’annuncio del calciatore

La Juventus prepara la prossima stagione e inizia a muoversi sul mercato. Il club bianconero ha molte pedine da poter piazzare in alcuni scambi di mercato, per approfittare della crisi economica causa dal Coronavirus. Uno di questi può essere Cristian Romero, difensore acquistato dal Genoa che è rimasto in Liguria questa stagione per completare il suo percorso di crescita.

Juventus, Romero pronto ad approdare in bianconero

Il giovane centrale argentino non vede l’ora di approdare a Torino, dove si unirà alla prima squadra in vista della preparazione della prossima stagione della Juventus. Su di lui però c’è molto mercato, sia in Italia che all’estero e la Juve potrebbe decidere di lasciarlo partire. Una delle ultime idee della società bianconera, è stata quella di inserirlo nella trattativa con il Napoli per l’acquisto di Arkadiusz Milik, ma gli azzurri non acquisteranno altri centrali di difesa a meno che non ci sarà la cessione di Kalidou Koulibaly.

Juventus, permanenza a sorpresa per Romero: l’annuncio del calciatore

Il giovane calciatore ha parlato in queste ore in vista della prossima stagione. Romero ha annunciato di voler restare in bianconero e giocarsi un posto, dato che si tratta di un sogno di una vita. Tanta ansia nel giovane calciatore che aspetta la chiamata della società per approdare a Torino e iniziare gli allenamenti.