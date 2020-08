Calciomercato Inter, a rischio un affare a centrocampo: il motivo

L’Inter si prepara ad affrontare quella che sarà una sfida molto importante in Europa League, contro il Getafe. I nerazzurri però, dall’altra parte, si stanno concentrando parecchio anche su quella che sarà la prossima finestra di mercato. Conte vuole nuovi innesti, soprattutto a centrocampo.

Mercato Inter: Ndombele rischia di saltare, ostacolo Tottenham

Tra i tanti profili visionati negli ultimi tempi, uno di quelli che ha attirato particolare attenzione per l’Inter, è Ndombele. Il centrocampista francese è un obiettivo concreto per i nerazzurri, e nelle ultime ore aveva tenuto banco un maxi-affare con coinvolto anche Skriniar, giocatore che piace parecchio a Mourinho e Tottenham. Lo scenario però, nella giornata di oggi, sembra essere cambiato totalmente: stando a quanto riportato da Le10Sport, pare infatti che gli Spurs vogliano soldi cash, precisamente 70 milioni di euro. Una cifra molto alta, e che molto difficilmente verrà investita dal club meneghino.

Ndombele-Inter: c’è un altro pericolo

L’affare Ndombele rischia di saltare definitivamente, e il Tottenham non vuole saperne: vuole monetizzare il più possibile rispetto alla cifra spesa lo scorso anno per l’ex Lione. I nerazzurri sono interdetti, e anche a patto che ci sia il nuovo ritorno di fiamma, a quel punto è anche possibile che la concorrenza si faccia avanti. Sul francese ci sono infatti altri club interessati: in particolare due big.

