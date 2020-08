Atalanta e PSG si sfideranno in gara secca per i quarti di finale di Champions League in Portogallo. La gara dovrà fare a meno di tanti campioni, da Ilicic a Di Maria.

Atalanta-PSG, infortunio per Verratti: salta i quarti

A pochissimi giorni dalla gara tra Atalanta e PSG, Gasperini e Tuchel fanno la conta degli infortunati. I parigini saranno certamente orfani di Angel Di Maria, squalificato, ma nelle ultime ore un nuovo problema si è presentato alla porta di Tuchel. Marco Verratti, secondo quanto riportato da RMC Sport, salterà la sfida con l’Atalanta dopo essersi infortunato in allenamento a causa di uno scontro con un compagno di squadra.

Gli altri indisponibili

Verratti oggi si sarebbe sottoposto ad alcuni test in cui è stato rilevato un infortunio al polpaccio dopo una collisione. Si attendono dunque novità circa l’entità del problema e i tempi di recupero previsti. Per i parigini c’è da fare i conti anche con l’assenza, quasi certa, di Kylian Mbappé, infortunatosi nella finale di Coppa contro il Saint-Etienne. Il fenomeno francese sta cercando di recuperare in tempo, almeno per la panchina. Non mancano perplessità anche in casa Dea. Gasperini dovrà fare a meno di Josip Ilicic fino al termine della stagione ma potrebbe trovarsi anche senza Gollini: il portiere è uscito nei primi minuti dell’ultima sfida di campionato e rischia di non essere presente.

