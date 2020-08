Oroscopo di domani 5 agosto: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati in questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 5 agosto 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Una settimana che si prospetta molto positiva per te, soprattutto per quanto riguarda l’amore. La Luna ti è favorevole, e ti senti molto più fiducioso in te stesso. Riuscirai ad esprimerti meglio, mettendo da parte quelle che sono le tue timidezze ed insicurezze.

Toro. Di solito non agisci mai in maniera impulsiva, ma stavolta ti sei sentito carico nel prendere una decisione. Questo potrebbe portarti a delle soddisfazioni, ma fai attenzione sempre a valutare ogni cosa.

Gemelli. Un buon periodo per te, nonostante qualche preoccupazione. C’è qualcosa che ti fa riflettere parecchio, ma in generale sei sereno, e ti stai godendo questo momento di riposo.

Cancro. Fatti qualche conto in tasca: in estate si sa, le finanze vanno calando, ma stai esagerando un po. Cerca di controllarti meglio, purtroppo ti ritroverai costretto a fare qualche rinuncia di troppo.

Leone. Sei una persona forte e coraggiosa, ma stavolta ti ritrovi davanti ad una decisione molto difficile. Sta per cambiare la tua vai, cerca di valutare bene ogni aspetto e ogni conseguenza.

Vergine. Grandi soddisfazioni sono in arrivo per te: si risolverà per te una faccenda molto importante, e che in questo periodo ti aveva portato a qualche preoccupazione di troppo.

Oroscopo Paolo Fox 5 agosto 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. State ottenendo le soddisfazioni che stavate cercando, e sul lavoro finalmente vi sentite appagati e apprezzati. Continuate così, il bello deve ancora venire.

Scorpione. Domani e giovedì sarete molto pensierosi. Il fine settimana non darà grandi novità sul lavoro, ma potrà regalarti qualche emozione in più in amore. Le coppie che lo vorranno, potranno pensare all’eventualità di fare un figlio o di convolare a nozze.

Sagittario. Vorreste vivere grandi novità e cambiamenti ma manca la parte per realizzarli: i soldi! Per questo motivo alcuni progetti importanti diventano molto difficili da concretizzare. In questo periodo l’amore e le amicizie vanno molto bene.

Capricorno. Sarete molto pensierosi. Nelle prossime ore sarete così turbati che chi proverà a mettere in discussione le vostre parole o i vostri sentimenti potrebbe farvi saltare in un secondo. Vi converrà fare ben poco nei prossimi due giorni, giusto lo stretto indispensabile.

Acquario. Attenzione a quello che può succedere in questi giorni, soprattutto in amore: chissà che non possano esserci degli incontri belli e inaspettati.

Pesci. In voi c’è voglia di riscatto, ultiamamente avete avuto tanti pensieri negativi per la testa. Siate fiduciosi, vi prenderete le vostre rivincite.

L’oroscopo delle squadre

Inter-Pesci: Un periodo non facile per l’Inter, specialmente in società. Conte è stato polemico, la rottura con Marotta sembra evidente. Il match con il Getafe può spazzare via la gran parte dei problemi, la squadra meneghina è ovviamente favorita. Una vittoria porterebbe riscatto e nuova linfa.