News Inter, Conte: “Disputato un buon campionato, ma a vincere sono stati altri”

Conferenza per il tecnico dell’Inter, Antonio Conte. Domani sera i suoi ragazzi scenderanno in campo per gli ottavi di finale in Europa League contro gli spagnoli del Getafe.

Conte: “Col Getafe voglio la vittoria“

Conferenza prepartita per l’allenatore dei neroazzurri, Antonio Conte. Domani sera, alle ore 21:00, la sua squadra scenderà in campo a Gelsenkirchen contro il Getafe. Gara secca, chi vince va avanti chi perde torna a casa. Ecco le dichiarazioni dell’ex commissario tecnico della nazionale: “L’Europa League è una competizione importante per noi, vincere sarebbe un ulteriore crescita per la squadra. Dobbiamo dare il massimo senza avere rimpianti, il Getafe è una squadra difficile da affrontare. Abbiamo molta pressione addosso come giusto che sia. L’avevamo anche in campionato, non vedo perché non dobbiamo averla anche in questa competizione. Le ultime tre partite di campionato hanno evidenziato un miglioramento della squadra e di questo ne sono molto felice. E’ stato un buon campionato il nostro anche se a vincere è stato qualcun altro.

Abbiamo raccolto 82 punti e lasciato molti punti per strada ma va bene così. Se sarà una partita sporca con gli spagnoli abbiamo l’obbligo di sporcarci, i miei ragazzi hanno raggiunto la maturità per concentrarsi in questo tipo di partite. Abbiamo studiato molto gli avversari, in Liga hanno fatto partite poco spettacolari ma hanno messo sempre in serie difficoltà chiunque. Dobbiamo dimostrare di essere più bravi di loro e continuare il nostro cammino”.

Ancora Conte: “Vincere aiuta a vincere”

“I successi aumentano l’autostima ed è per questo che vincere aiuta a vincere. Non è mai semplice. Ripeto, ci teniamo a questa competizione e vogliamo vincerla“.