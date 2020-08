La salvezza raggiunta a poche settimane dal termine della Serie A non ha reso felice i tifosi del Torino e il Presidente Urbano Cairo che ha deciso di modificare l’assetto sportivo e gli obiettivi di calciomercato in vista della prossima stagione.

Calciomercato Torino, Giampaolo in arrivo

Ormai non ci sono più dubbi: sarà Marco Giampaolo l’allenatore del Torino. Il tecnico ex Milan ha trovato l’accordo con Urbano Cairo per le prossime due stagioni, con opzione per la terza stagione. Stando a quanto riferisce Sky Sport, le parti dovranno solo firmare il contratto, solo dopo che Giampaolo risolverà il suo contratto con il Milan, essendo ancora nel libro paga dei rossoneri dopo l’esonero dello scorso ottobre.

Bonaventura e Schick obiettivi principali: Sirigu dice addio?

Dal Milan, inoltre, potrebbe arrivare anche Jack Bonaventura. Il centrocampista ha appena concluso il suo rapporto con i rossoneri ed è libero da qualsiasi vincolo. E’ un obiettivo del Toro da tempo e con Marco Giampaolo potrebbe decidersi a scegliere i granata. Intanto il ds Vagnati è al lavoro per regalare all’ex tecnico della Sampdoria un “vecchio” talento blucerchiato: Patrick Schick. La stagione appena conclusa l’ha trascorsa al Lipsia, da assoluto protagonista e il club tedesco sta cercando di riscattarlo dalla Roma anche se non sarà semplice. Il Torino, intanto, lavora sottotraccia con i giallorossi per capire la fattibilità dell’affare.

Con i giallorossi, inoltre, si parla anche del futuro di Salvatore Sirigu. Il portiere non è più in ottimi rapporti con la dirigenza granata e, secondo quanto si legge su calciomercato.com, potrebbe dire addio tra qualche settimana. Da tempo piace alla Roma e al Napoli e potrebbe essere una contropartita per arrivare a Schick, avendo il contratto in scadenza nel 2022.