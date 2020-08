Il Milan ha deciso di confermare in toto l’assetto societario e di abbandonare l’idea di affidare a Rangnick le sorti del futuro e del calciomercato: così sono stati abbandonati, o si sono allontanati, alcuni desideri, tra cui Luka Jovic.

Calciomercato Milan, Jovic vuole lasciare il Real Madrid

L’attaccante del Real Madrid non ha lasciato il segno nella sua prima stagione in Spagna ed è molto vicino all’addio, nonostante i 60 milioni sborsati la scorsa estate. I Galacticos sono pronti a lasciarlo partire anche in prestito, per non perdere l’occasione di un’eventuale esplosione futura ma anche perché le pretendenti non sono in grado di soddisfare le richieste di Florentino Perez. Con Rangnick al Milan era molto probabile un assalto rossonero all’ex asso dell’Eintracht Francoforte. Avrebbe riformato la coppia offensiva con Ante Rebic e ciò rendeva ancora più suggestiva la possibilità di portare il serbo in Serie A. Ad oggi i rossoneri sono molto più defilati ma la volontà di Jovic è quella di lasciare il Real Madrid per rilanciarsi.

Jovic vuole il Monaco

Stando a quanto riporta El Chiringuito TV, molto vicino alle vicende di casa Real Madrid, il Monaco starebbe muovendo importanti passi in avanti per il serbo. Jovic sarebbe molto contento della destinazione, soprattutto perché ritroverebbe Niko Kovac, ex allenatore dell’Eintracht Francoforte che seppe ben valorizzare l’attacco rossonero. Operazione di prestito con diritto di riscatto.

