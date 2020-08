Calciomercato Inter, il prezzo per un colpo in difesa

Tra i tanti obiettivi fissati dall’Inter c’è quello di un difensore centrale: Conte vorrebbe altri rinforzi, e magari prendere un giocatore abbastanza giovane e con margini di miglioramento. Occhi puntati in Italia, dove non c’è solo il nome di Kumbulla: anche Izzo è nel mirino, l’ostacolo è rappresentato da Urbano Cairo, patron granata.

Ultime Inter: Cairo vuole 25 milioni per Izzo

Si sa, Cairo non è uno che svende i propri gioielli, anzi. Il patron del Toro ha dimostrato nel corso di questi lunghi anni una fermezza assoluta per quanto riguarda i suoi giocatori di valore più alto. Belotti insegna, e adesso anche Izzo è uno da blindare. L’Inter è apparsa interessata al difensore già da un po di tempo, e in questo periodo vorrebbero ritornare alla carica per anticipare le altre pretendenti. Impresa non facile, anche per il prezzo per il giocatore è stato fissato: 25 milioni di euro, cifra piuttosto alta, e che al momento difficilmente sarà sborsata dal club nerazzurro. Questa la notizia riportata da Tuttosport.

Colpo Izzo: concorrenza Atalanta

Izzo ha disputato una stagione in chiaro scuro, ma la sua buona esperienza in Serie A e le sue ottime doti atletiche, lo hanno reso in questi anni un giocatore decisamente interessante. L’Inter per ora sembra essersi allontanata dalla pista, ma in ogni caso si prepara ad un’eventuale sfida con l’Atalanta, altra concorrente.

