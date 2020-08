Calciomercato Sassuolo, Consigli: “Top club? Perché no?”

Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport‘ dopo la partita persa dai suoi, in casa, contro l’Udinese di Luca Gotti.

Consigli: “Abbiamo disputato un grandissimo campionato. Spero non cambi nulla il prossimo anno“

Il portiere titolare del Sassuolo, Andrea Consigli, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport‘ subito dopo la partita persa contro l’Udinese. Ecco le sue dichiarazioni: “Dobbiamo guardare attentamente com’è andata la stagione,bisogna ricordare che nel girone d’andata abbiamo fatto 19 punti mentre nel girone di ritorno ne abbiamo conquistati 32. Dobbiamo ripartire da qui per il prossimo campionato.Mi auguro che la società cambi poco perché la squadra è davvero molto forte.

La partita di questa sera? Sicuramente dobbiamo crescere, abbiamo sofferto parecchio ma stiamo per arrivare ad un punto di svolta. In alcune partite in cui ci pressano l’unico libero è proprio il portiere. Le squadre devono scegliere se venire da me oppure vado io da loro (ride)“.

Consigli sul calciomercato: “A Sassuolo sto bene, ma…”

“Qui a Sassuolo si sta molto bene, è un progetto in crescita. Ho 33 anni, se dovesse arrivare la chiamata di una grande squadra non vedo perché non debba sfruttare questa occasione. Nella vita bisogna prendere gli ultimi treni, però c’è da dire che anche questa società sta lottando duramente per diventare una grande“.