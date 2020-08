Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic: incontro con Raiola

Calciomercato Milan, vicino il rinnovo di Ibrahimovic: sarà decisivo l’incontro con Raiola

E’ al centro delle questioni in casa Milan, ancora prima delle voci di calciomercato in entrata e in uscita: Zlatan Ibrahimovic pare sempre più vicino al rinnovo con il club rossonero. A parlare della questione legata allo svedese sono i colleghi di Tuttosport, che rivelano tutto quello che c’è dietro alla trattativa che porta alla conferma di Zlatan in rossonero. Nei giorni scorsi ci sono stati importanti contatti tra le parti, con il calciatore pronto ad una nuova annata da protagonista assoluto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, De Paul si candida: addio dall’Udinese, il suo commiato

Milan, incontro con Raiola per definire gli accordi: Ibrahimovic aspetta solo una chiamata

Dopo aver riportato il Milan in Europa League, Zlatan Ibrahimovic sembra pronto a vestire ancora i colori addosso del Milan. La maglia di ieri, quella che il Milan utilizzerà nella prossima stagione, sarà indossata da Zlatan Ibrahimovic nel 2021. Segnali positivi da quelle che sono le news, un accordo tra Ibrahimovic – rappresentato dal suo agente – e il Milan pronto ad essere definito dei prossimi giorni. Il talento svedese è andato via, partito per le ferie post-campionato, ma ben presto tornerà a Milano per la firma sul contratto. Il suo telefono squillerà tra non molto e, non appena Raiola lo avviserà di aver trovato un accordo, Ibra sarà pronto a prendere la penna per mettere nero su bianco. Ibrahimovic resta, sarà ancora un altro anno con il Milan.