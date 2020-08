Calciomercato Genoa, il numero uno sta per lasciare il club!

Sembra oramai giunta alla fine l’avventura con i rossoblù dopo tantissimi anni. Questa mattina il numero uno del ‘Grifone’ ha rilasciato un’intervista a ‘Rai Radio 1‘.

Preziosi annuncia: “Se tornassi indietro non rifarei alcune scelte“

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, sta per lasciare il club. A confermarlo è stato lui stesso durante un’intervista rilasciata a ‘Rai Radio 1‘. Ecco le sue dichiarazioni di questa mattina: “Non lo dico per elogiarmi, ma non credo che la nostra rosa fosse da retrocessione. Non sempre le cose vanno dove devono andare, in questa stagione ci sono stati tanti errori tecnici e anche molti errori nostri. Quando alla fine sei arrivato in questa situazione capisci che qualcosa abbiamo sbagliato. Se tornassi indietro su alcune scelte? Certo, ma non ve lo dirò mai.

Nel girone d’andata sicuramente abbiamo fatto molti errori. Thiago Motta? Errore mio, era troppo presto lanciarlo. Sicuramente diventerà un grande allenatore come lo sono diventati sia Juric che Liverani. Entrambi sono stati allenatori del Genoa, ma non erano ancora maturi forse. Marassi è una piazza dura da affrontare“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Genoa-Hellas Verona, Nicola: Mi sono sdebitato con i tifosi. Li ringrazierò per sempre

Ancora Preziosi: “Forse è arrivato il momento di lasciare“

“Credo che dopo 35 anni nel mondo del calcio sia giusto dare spazio ad altri. Il Genoa è in vendita da tre anni. Il calcio mi toglie tanto tempo nella vita privata e questo mi dispiace. Nicola? Ancora non abbiamo parlato del futuro, abbiamo fatto festa fino alle quattro di notte“.