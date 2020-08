Udinese, scelto il tecnico per la prossima stagione

Udiense, a breve sarà ufficializzato il nome dell’allenatore che guiderà il club bianconero in panchina nella prossima stagione. Luca Gotti, dopo aver rifiutato il ruolo di prima guida tecnica, potrebbe ripensarci.

Udiense, Gotti resta: l’idea della società

Nonostante la sua voglia di tornare “a fare il secondo” la società friulana sembra esser seriamente decisa ad affidare la panchina del club ancora a Luca Gotti.

Udinese in queste ore è già al lavoro per programmare la stagione 2020/21.

Panchina Udinese, non ci sono altri nomi

Per programmare ci sarebbe bisogno di cancellare tutti i dubbi sull’allenare. Per questo all’inizio della prossima settimana è previsto l’incontro con Gotti al fine di discutere della sua avventura in Friuli.

Si parlerà, ovviamente, del futuro e della sua conferma in panchina. L’Udinese sta decidendo insieme col proprio allenatore cosa fare per il prossimo anno. Per questo la società non ha sentito ancora altri allenatori.

Udinese: Gotti vorrebbe fare il seconda ma potrebbe accettare

C’è da dire che, come riportato da Sky Sport, nelle ultime ore i segnali sembrano essere positivi da parte del tecnico.

Nessun possibile passaggio al Watford, come rilanciano in Inghilterra, ma l’allenatore pensa per ora solo all’ Udinese. E anche le soluzioni alternative per la panchina del club in questo momento non sono considerate.

