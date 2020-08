SPAL-Fiorentina, formazioni ufficiali: le scelte di Di Biagio e Iachini

Alle ore 18:00 inizierà l’ultima giornata di questa domenica di Serie A. Si conclude la stagione anche per SPAL e Fiorentina che si affrontano a Ferrara. Una squadra già retrocessa e l’altra che si prepara a proseguire il grande progetto viola di Rocco Commisso per la prossima stagione. Intanto, sono state comunicate le scelte dei due allenatori per il match che si giocherà tra SPAL e Fiorentina.

Spal-Fiorentina, le formazioni ufficiali