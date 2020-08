Oroscopo di domani 3 agosto: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 3 agosto 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata favorevole, grazie all’influsso della Luna. E’ il momento di affondare il colpo su quelli che sono i tuoi nuovi progetti. Non lasciarti intimorire dalle difficoltà, perché sarà normale averne. Hai bisogno di novità anche per quel che riguarda i sentimenti, ma sii prudente.

Toro. Alcune preoccupazioni legate alla vita di tutti i giorni, verranno fuori. C’è una situazione non piacevole in casa, legata a discorsi finanziari. Entro novembre tutto tornerà al posto proprio, toccherà solo pazientare. Buone notizie comunque sono in arrivo.

Gemelli. Favoriti gli incontri, merito della Luna. E’ importante recuperare qualcosa che è mancato in amore ed è per questo che Paolo Fox ti consiglia di viverti questa settimana in piena libertà. Sbloccati con gli altri, hai bisogno di cambiare marcia nei rapporti.

Cancro. Giornata complicata, così come sarà quella di martedì. Ma Venere entrerà nel tuo segno nel giorno di venerdì 7 ed è per questo che metterai da parte questi giorni in cui sei sottotono. Hai molta voglia di tornare ad amare, non temere: arriverà prima o poi.

Leone. 48 ore complesse quelle che arriveranno, toccherà essere pazienti ed evitare ogni tensione. Ti servirà, perché le discussioni in famiglia e con la persona amata, potrebbero causarti forti distrazioni sul posto del lavoro. E, in questo momento, non puoi proprio permettertelo.

Vergine. Giove, Saturno e Urano sono a tuo favore, motivo per cui arriveranno successi che renderanno merito a tutto quello che hai fatto in questo lungo e difficile periodo. E’ un periodo di pausa, in cui devi solo aspettare che arrivino i meriti. Positività all’orizzonte anche per quel che concerne l’amore.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’OROSCOPO DEL GIORNO

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Periodo difficile, alcune cose ti mettono a completo disagio. Hai bisogno di stabilità, che al momento non hai. Alcuni progetti mandati all’aria, ti mettono di fronte ad una scelta: cosa vuoi fare della tua vita? La situazione sentimentale, inoltre, non aiuta. Sii paziente, mercoledì potrebbero arrivare buone notizie.

Scorpione. Settimana negativa, che ti farà vivere un po’ di agitazione. Toccherà pazientare, perché da martedì le cose andranno un po’ così. Alcune situazioni continuano a preoccuparti, la tensione è nell’aria. Il discorso vale sia in ambito lavorativo, che in campo sentimentale. C’è bisogno di prudenza.

Sagittario. Nuovi obiettivi nella tua vita, che potrai perseguire ben presto. Te li sei fissati e da mercoledì il cielo prometterà cose buone. Hai Mercurio a tuo favore, per quel che riguarda i sentimenti, altre novità sono in arrivo. E’ il momento di trovare l’amore per chi è single.

Capricorno. Periodo in cui sarà importante riflettere, prima di prendere delle decisioni importanti. Da settembre ricomincerà tutto, goditi questo momento di relax, ma fai attenzione alle finanze.

Acquario. Stanchezza e nervosismo sono nell’area, tra lunedì e martedì la tua forma fisica non sarà delle migliori. Motivo per cui il consiglio è quello di riposarsi, finché si può, perché tutto questo potrebbe far venir fuori una forte tensione, sia sul posto di lavoro che in famiglia.

Pesci. Mesi scorsi trascorsi con diverse problematiche nei rapporti di coppia, ritrova l’armonia. Agosto è l’occasione, grazie all’influsso di Venere che arriverà nel prossimo week-end, di ritrovare l’amore all’interno delle relazioni.

OROSCOPO SQUADRE: NAPOLI

E’ il mese del club, che si prepara ad affrontare l’incredibile sfida di Champions League. Sabato veglierà Venere sulla sfida contro il Barcellona, e dunque sarà una partita caratterizzata dai sentimenti. Le stelle promettono qualcosa di buono, gli uomini di Gattuso possono tentare l’impresa.