Napoli-Lazio di ieri sera è stata caratterizzata dall’ennesima, ignobile, frase contro le persone del Sud. A pronunciarla il fisioterapista di Inzaghi, Alex Maggi, che oltre allo sdegno ha causato anche un deciso nervosisimo che ha portato a vari tentativi di rissa durante la partita.

Napoli-Lazio, le scuse del fisioterapista

“Terrone di m**da“, questa la frase urlata da Alex Maggi nei confronti di Gennaro Gattuso durante un’accesa discussione tra l’allenatore del Napoli e Simone Inzaghi. Da lì il nervosisimo è balzato alle stelle e causato varie liti anche tra i calciatori in campo. Il fisioterapista della Lazio, poche ore fa, si è scusato per le parole utilizzate nei confronti del tecnico del Napoli.

Le sue parole

“Nei miei tanti anni di professione, non mi era mai capitano di offendere nessuno. Oltre ad essere un padre di famiglia, sono una persona rispettosa e la mia storia professionale lo racconta.Ieri sera, in occasione della gara contro il Napoli, mi sono lasciato andare ad un comportamento inopportuno e di questo me ne scuso profondamente con tutti e in particolare con il mister Rino Gattuso“.

