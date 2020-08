Calciomercato Napoli, Carnevali allo scoperto per Boga: le sue dichiarazioni

Il calciomercato del Napoli si è impreziosito già dell’acquisto più costoso dell’era De Laurentiis: Victor Osimhen ma gli azzurri sono al lavoro per portare al termine un altro colpo da 90: Jeremie Boga.

Calciomercato Napoli, piace Boga

L’attaccante del Sassuolo è stato riscattato pochi mesi fa dal Chelsea ed è diventato l’oggetto del desiderio di tanti club, italiani ed europei. Il Napoli ha già chiesto informazioni al club neroverde sull’esterno ivoriano e nelle prossime settimane potrebbe decidere di affondare il colpo per regalare a Gennaro Gattuso un attacco stellare dopo l’addio di Callejon e quello, ormai certo, di Milik. Il club emiliano, però, non intende cedere Boga, o farlo solo a cifre molto importanti che, tradotto in numeri, significa almeno 40 milioni di euro.

Le parole di Carnevali

Il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sul futuro di Boga e degli altri talenti neroverdi.

“Stiamo già pensando al futuro da qualche giorno perché ci sono tanti club che hanno richiesto i nostri ragazzi. L’obiettivo è quello di trattenerli tutti per migliorare la squadra e sbagliare il meno possibile”.

Boga? “Ha tante richieste, è un giocatore interessante ma crediamo che abbia un potenziale di crescita molto interessante. Vedremo cosa succederà“.

