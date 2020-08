Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic dà la sua “parola”: annuncio social

Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic sui social: “Parola di Sergente”

E’ sicuramente uno dei pezzi pregiati di casa Lazio e il calciomercato girerà ovviamente attorno al nome di Sergej Milinkovic-Savic. Il calciatore serbo è ambito dai diversi top club europei, ma anche in Italia con Inter e Juventus che non molleranno per il centrocampista. I tifosi della Lazio però si interrogano sul suo futuro, che comunque sa di incertezza, considerando il suo elevato valore. Qualora dovesse arrivare un’offerta negli uffici di Claudio Lotito, irrinunciabile, il patron biancoceleste potrebbe decidere di darlo via.

Lazio, Milnkovic-Savic resta? Le sue parole sul profilo Instagram

A parlare del suo futuro è lo stesso Sergej Milinkovic-Savic, calciatore che ha dato la sua parola via social ai tifosi della Lazio. Gli stessi supporters biancocelesti hanno preso d’assalto il suo profilo di Instagram e, tra i commenti, sono diverse le parole di affetto per il centrocampista. Al margine della straordinaria stagione trovata con la maglia della Lazio, ha annunciato di voler continuare a fare bene, per riprendere lì da dove smettono quest’anno. Quelle che seguono, sono le sue parole nel post pubblicato sul profilo di Instagram: “Un anno pazzesco a lottare per i nostri colori! Ora riposo per tornare più forti di prima. Parola di Sergente”. La chiosa finale fa ben sperare i tifosi biancocelesti: parole di chi resta?