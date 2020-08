La Lazio ha concluso una stagione davvero strana. La squadra di Simone Inzaghi ha lottato fino a prima della pausa da Coronavirus contro la Juventus per il titolo dello scudetto. Da -1 e secondo posto al quarto posto all’ultima giornata. Alla fine tra il grande rammarico c’è però la soddisfazione di essere tornati in Champions League. Il prossimo anno in molti vorranno restare per giocare da protagonisti all’Olimpico l’edizione della Coppa dalle grandi orecchie.

Lazio, Milinkovic Savic vuole restare: ma sono tante le offerte

Tra questi c’è anche Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo ha mandato un chiaro messaggio anche sui social riguardo il suo futuro. Il giocatore vuole restare da protagonista, visto anche il suo importante contratto che lo lega fino al 2024 alla Lazio. Non mancano però le grandi offerte e corteggiamenti per il calciatore. Su di lui ci sono Paris Saint Germain, Manchester United e Real Madrid su tutte.

Calciomercato Lazio, futuro Milinkovic Savic: il PSG in pole

L’interesse per Milikovic è ormai noto da tempo per i grandi club, ma Lotito continua a chiedere oltre 100 milioni di euro e questo potrebbe complicare l’affare in un anno economicamente difficile a causa del Covid. Inoltre, il Manchester United sembra defilarsi, dato che in quel ruolo si ritrova con due grandi calciatori come Pogba e Bruno Fernandes. Ad oggi, il club in netto vantaggio per lui è il PSG.