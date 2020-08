Calciomercato Juventus, obiettivo da 50 milioni per l’attacco

Il calciomercato di Serie A entra sempre di più nel vivo in questi ultimi giorni, e la maggior parte delle squadre del nostro campionato, stanno cercando e cercheranno da qui in avanti di rinforzarsi in vista della prossima stagione. Occhio in particolare alla Juventus, sempre alla ricerca di un nuovo attaccante vista la partenza ormai certa di Higuain.

Ultime Juventus: il Wolverhampton chiede 50 milioni per Jimenez

La Juventus è a caccia di un bomber, e gli obiettivi di mercato continuano ad essere tanti. I nomi sono tutti molto suggestivi, e tra questi c’è anche Raul Jimenez, punta del Wolverhampton. Quasi 30 gol in stagione, e un’annata ricolma di ottime prestazioni sia in Premier che nelle coppe. Il messicano è un obiettivo concreto, ma per quanto possa piacere, ad oggi sembra avere una valutazione fin troppo alta per la Vecchia Signora: ben 50 milioni di euro, cifra comunque molto elevata. Questa la notizia riportata da Tuttosport.

Jimenez-Juventus: sfida allo United

Se da una parte è vero che il prezzo di Jimenez è alto, dall’altra non si può certo dire che la Juventus abbia effettivamente mollato la presa per l’ex Benfica. I bianconeri sono ancora in corsa, ma dovranno vedersela con la concorrenza del Manchester United. I Red Devils sono alla finestra, e si dicono pronti ad un investimento importante.

