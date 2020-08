Fiorentina, il club pensa in grande per il prossimo calciomercato. Oltre a giovani di talento, la società sarebbe pronta a portare a Firenze tre innesti di esperienza come accaduto con Ribery.

Fiorentina, Mandzukic, Gotze e Vazquez possibili colpi del 2020

Per il mercato del 2020 la società viola pensa in grande. Come riportato dal Corriere dello Sport, la società vorrebbe mettere a disposizione di Iachini calciatori adatti al suo gioco e capaci di tenere in mano lo spogliatoio.

I tre grandi nomi non sono del tutto nuovi ed hanno legami con la società, i calciatori e l’allenatore.

Il primo è quello di Mario Mandzukic (34), svincolato, che ha già giocato a Monaco con Ribery. Il croato resta in corsa per una maglia da centravanti.

Stesso discorso per Mario Götze (28), che ha lasciato il Dortmund per una nuova esperienza e conosce Ribery. In quest’ultimo caso l’ostacolo è rappresentato dall’ingaggio del tedesco che ha vinto il Mondiale.

Piace poi Franco Vazquez (31), trequartista in uscita dal Siviglia che Iachini ha già allenato a Palermo. Con lui in panchina l’italo-brasiliano era riuscito a segnare il suo record di marcature, 18 reti in 72 gare.

Fiorentina: il 4o colpo è un giovane

Mentre si studia il colpo di esperienza si guarda anche ai giovani. Il ds Pradè pensa anche a Riccardo Calafiori, classe 2001, di proprietà della Roma Primavera. Sulle sue tracce ci sono la Juventus ed anche il PSG. Il talento al calciatore non manca e non sarà semplice per la viola accaparrarselo.

