Rocchi si ritira: “La Var ha portato giustizia, dirò a Nicchi di far parlare gli arbitri”

Gianluca Rocchi, arbitro italiano, ha parlato al termine di Juventus-Roma. Ultima partita della sua carriera per l’arbitro che si ritira dopo 20 anni.

Rocchi, le parole dell’arbitro che annuncia il ritiro

“Momento bello e indimenticabile. Sono onorato dell’omaggio dei calciatori, è stato davvero bello. La miglior fine che potessi immaginare. Lasciare il campo è una cosa che mi fa star male. Se avessi continuato ancora non so se avrei finito in queste condizioni. Oggi sono pronto a lasciare. Dopo la sosta è stato completamente diverse arbitrare partite senza tifosi, certe sensazioni cambiavano tra contatti e altro. Fischiare a ogni minimo contatto? Bisognerebbe parlare con designatori e il sistema. Non so quale sarà il mio futuro, la priorità è la famiglia al momento. Il regolamento della Var ha aiutato molto con le modifiche. La Var è uno strumento favoloso. Passano anche le piccole sviste. Ho assistito a tanti cambiamenti, ma la Var ha portato giustizia. Dirò a Nicchi di far parlare gli arbitri”.