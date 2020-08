News Fiorentina, Iachini: “Chiudiamo poi penseremo al futuro”

Conferenza per il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini. Domani sera i suoi ragazzi affronteranno la già retrocessa Spal di Gigi Di Biagio per l’ultima gara del campionato di Serie A.

Iachini: “Contento per la riconferma. Ringrazio Commisso e Pradè“

Conferenza prepartita per l’allenatore dei viola, Beppe Iachini. La Fiorentina domani scenderà in campo alle 18:00, a Ferrara, contro la Spal di Gigi Di Biagio che saluterà gli spallini alla fine del campionato. Ecco le dichiarazioni dell’ex manager dell‘Empoli: “Ci tengo tantissimo a questi colori, sono molto legato alla società e a Firenze. La mia riconferma è motivo di grande gioia e soddisfazione, ringrazio la dirigenza ed il presidente per la loro fiducia nei miei confronti. Per la prossima stagione c’è tanto da fare, il nostro unico obiettivo in questo momento è quello di concludere al meglio questa stagione.

Questo percorso di lavoro con i ragazzi è stato ottimo e dobbiamo finirlo nel miglior modo possibile”.

Iachini sul prossimo anno: “Obiettivi? E’ presto per parlarne“

“Ambizioni per la prossima stagione? E’ ancora presto per parlarne, ancora dobbiamo discutere con il presidenti e con gli altri membri della dirigenza. Sicuramente deve partire da loro, sicuramente la società sa quello che vuole. Non appena finirà il campionato e poco prima di riprendere la nuova stagione sicuro parlerò con loro“.