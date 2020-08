Napoli-Lazio 1-1: gol di Immobile, raggiunto Higuain (VIDEO)

Da pochi passati 20 minuti in Napoli-Lazio ed arriva il pareggio degli ospiti: la firma è dell’uomo più atteso, la Scarpa d’Oro Ciro Immobile, che raggiunge Gonzalo Higuain a quota 36 gol in un campionato solo.

Rete di Immobile, Ciro è a 36 gol

Capovolgimento di fronte dettato da Parolo, Marusic dalla sinistra mette in mezzo rasoterra per l’incursione dell’attaccante che batte Ospina di prima intenzione: questa la cronaca del gol, ma quel che conta è che proprio al San Paolo, l’attaccante napoletano ha raggiunto Gonzalo Higuain a quota 36 gol segnati in un campionato solo. Restano quindi 70 minuti per provare a superarlo.

