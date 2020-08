Milan-Cagliari, le parole di Castillejo e Simeone prima del match

Prima del match tra Milan e Cagliari, ai microfoni di ‘Sky Sport‘ sono intervenuti i futuri protagonisti della partita: Samu Castillejo e Giovanni Simeone.

Le parole di Castillejo e Simeone prima del match

Samu Catillejo: “Il Milan, la prossima stagione, deve iniziare a sognare in grande. Ci siamo accorti che correndo tutti nella stessa direzione possiamo raggiungere tutti gli obiettivi che vogliamo. Abbiamo le idee molto chiare per quello che vogliamo e sicuramente ripartiremo con questo spirito il prossimo anno“.

Giovanni Simeone: “Abbiamo iniziato molto bene la stagione, un ottimo sprint nelle prime partite del campionato. Poi sono iniziati i momenti difficili come del resto si poteva prevedere in campionato. La stanchezza si è fatta sentire, soprattutto quando abbiamo perso 3-1 contro la Lazio all’Olimpico, perdere negli ultimi minuti ci ha fatto molto male. Con la quarantena ci siamo rilassati e abbiamo vinto delle partite che dovevamo vincere e penso che chiudere la stagione come l’abbiamo finita sarebbe l’ideale“.

