Juventus-Roma, i convocati: la decisione di Sarri su Cristiano Ronaldo

Juventus-Roma, i convocati: Cristiano Ronaldo e l’ultima gara di campionato, arriva la decisione di Sarri

Non avrà la possibilità di sperare e inseguire Ciro Immobile: il campionato di Cristiano Ronaldo è finito. E’ stata contro il Cagliari la sua ultima apparizione in questo campionato di Serie A, il campione portoghese non è stato convocato da Maurizio Sarri. E’ questa la decisione del tecnico di Figline, che pensa già alla gara di Champions League, sfida contro il Lione che si terrà venerdì prossimo.

Juventus-Roma, spazio ai giovani e campioni a riposo: gli esclusi di Maurizio Sarri

Si riposerà Matthijs De Ligt, assenti anche Dybala e Douglas Costa. Il campione portoghese, Cristiano Ronaldo, non è il solo ad essere stato escluso dai convocati dunque, e Maurizio Sarri sarà pronto all’ampio turn-over, confermando quelle che sono le indiscrezioni sulla formazione titolare. A scendere in campo potranno essere i giovani, qualcuno troverà spazio all’Allianz Stadium per l’ultima sfida di campionato contro la Roma. C’è anche Chiellini e quella che segue dunque, è l’intera lista dei convocati, proprio per Juventus-Roma.

I convocati di Juventus-Roma

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon;

DIFENSORI: Chiellini, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral, Coccolo, Wesley, Frabotta;

CENTROCAMPISTI: Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore, Peters;

ATTACCANTI: Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri, Vaioni, Zanimacchia.