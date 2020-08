Calciomercato Monza, colpo dalla Serie A: fissate le visite mediche

Calciomercato Monza, Silvio Berlusconi vuole arrivare presto in Serie A: colpo in arrivo

Ha raggiunto la promozione in Serie B il Monza, pronto a piazzare innesti importanti per il calciomercato che verrà. Tra questi, sta per essere definita un’operazione importante. Non appena si chiuderà il campionato con il suo Lecce, per Giulio Donati sarà tempo di trasferirsi al nord, destinazione Monza. E’ questo lo scenario di mercato che vede protagonisti Galliani e Berlusconi, pronti a far diventare grande la società guidata da Christian Brocchi.

Monza, al fischio finale di Lecce-Parma sarà Monza: Giulio Donati è il colpo importante per la scalata verso in Serie A

Stando a quel che rivelano i colleghi di Sky Sport, nella giornata di lunedì arriveranno le visite mediche, già fissate e in programma con il Monza. Sarà il giorno anche della firma, che arriverà ovviamente al margine delle visite stesse. Il Monza, con il colpo a costo zero, ha intenzione di proiettarsi verso la Serie A. Non appena ci sarà il fischio finale di Lecce-Parma, a prescindere dall’esito, si trasferirà a Monza, club che lo aspetta per fissare obiettivi importanti. L’ex Bayer Leverkusen e Mainz è uno dei diversi obiettivi di calciomercato sul taccuino di Adriano Galliani che, assieme al presidente Silvio Berlusconi, ha ambizioni importanti.