Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per un difensore

Il mercato di Serie A entra sempre di più nel vivo, e in queste ultime settimane la maggior parte delle squade del nostro campionato, sono state viste coinvolte in varie ipotesi. Ne sa qualcosa soprattutto l’Inter, senza ombra di dubbio una delle compagini più attive, e che vorrebbe cercare di colmare il gap con la Juventus. Conte vuole solo vincere, e per farlo ha bisogno di rinforzi.

Ultime Inter: anche Vertonghen per la difesa

Gli obiettivi dell’Inter continuano ad essere tanti, e nel corso di questi giorni la dirigenza nerazzurra ha cercato di accelerare i tempi per vari giocatori. Non solo Kumbulla e Izzo però, anche perchè a quanto pare è ritornato di moda anche il nome di Jan Vertonghen. Il difensore belga era stato già accostato al club meneghino a gennaio scorso, e adesso non è da escludere che possa arrivare la svolta. Il giocatore, dopo 6 anni di Tottenham, ha dato l’addio alla Premier, e si è detto pronto ad una nuova esperienza, magari anche in Italia.

Inter-Vertonghen: la carta per convincerlo

Vertonghen riflette sul futuro, e guarda anche l’Inter parecchio interessata. E’ ovvio di come il centrale abbia diverse concorrente, ed è altrettanto ovvio di come i nerazzurri stiano già studiando la strategia per convincerlo: la possibilità di giocare la prossima Champions League.