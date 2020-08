Brescia-Sampdoria 1-1 gol di Leris e Torregrossa. Risultato & tabellino

Ultima partita di campionato in Serie A tra Brescia e Sampdoria. Le rondinelle salutano la massima categoria dopo solo un anno per fare ritorno in Serie B. Probabilmente sarà l’ultima presenza con la maglia biancoazzurra per il baby talento della nazionale, Sandro Tonali.

La sintesi di Brescia-Sampdoria

Primo tempo con molte emozioni quello che si è visto al Rigamonti. Emozione speciale per il capitano delle rondinelle, Daniele Gastaldello, che disputerà la sua ultima partita nel calcio. Pochi giorni fa, l’ex Bologna, ha annunciato il suo ritiro non appena la stagione terminerà. Al 19′ infortunio per Lorenzo Tonelli, al suo posto Omar Colley. Al 26′ calcio di rigore per la Sampdoria (tocco di mano di Gastaldello e conseguente ammonizione): Quagliarella calcia col destro ma manda il pallone fuori. Al 34′ Falcone salva la sua squadra con un grande intervento su Torregrossa, ma era fuorigioco. Al 41′ i blucerchiati trovano il gol con Leris (deviazione dello sfortunato Gastaldello), per Andrenacci non c’è nulla da fare.Primo gol in Serie A per il centrocampista francese. Dopo 2 minuti dall’inizio del secondo tempo Falcone stende in area Ayé: calcio di rigore ed ammonizione per l’estremo difensore. Dal dischetto si presenta Torregrossa che non sbaglia: pallone da una parte portiere dall’altra. E’ 1-1. Al 59′ esce Gastaldello per la sua ultima partita al calcio giocato, abbracciato dai suoi compagni e dagli avversari, al suo posto il giovane Semprini.

IL TABELLINO

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Gastaldello (59′ Semprini), Mateju, Mangraviti; Zmrhal, Dessena, Tonali, Spalek (59′ Ndoj); Torregrossa, Ayé. All. Lopez

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Depaoli, Tonelli (19′ Colley), Yoshida, Augello; Maroni, Vieira, Bertolacci, Leris; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

GOL: 41′ Leris (S), 49′ Torregrossa (B)

AMMONITI : Gastaldello (B), Vieira (S), Falcone (S)

NOTE: rigore sbagliato da Quagliarella (S) al 27′