Ultime Milan, infortunio Conti: c’è un nuovo intervento

La stagione del Milan sta per concludersi, e l’operato di Pioli sulla panchina rossonera ha portato ad un finale davvero molto positivo. L’andamento di risultati post lockdown è stato eccezionale, a tal punto da garantire la riconferma per parecchi addetti ai lavori, compreso parecchi giocatori. Occhio però anche alla questione infortunati, dove per l’ennesima volta spunta il nome di Andrea Conti.

Ultime Milan: altro intervento al ginocchio per Conti

Non c’è pace per Conti, ancora una volta coinvolto in un infortunio. La distorsione al ginocchio rimediata ultimamente ha costretto il giocatore a sottoporsi ad una nuova operazione: stabilizzazione del menisco mediale in artroscopia, svoltasi oggi a Villa Stuart dal dottor Mariani. Questa una parte del comunicato ufficiale pubblicato dal club rossonero:

“AC Milan comunica che, a causa persistente dolore causato dal trauma al ginocchio riportato in Sassuolo-Milan, Andrea Conti è stato sottoposto ad un intervento con regolarizzazione del menisco mediale. Procedura svolta dal dottor Mariani e presieduta dal medico sociale rossonero Brozzi”

Infortunio Conti: tempi di recupero

Conti si è operato in giornata, e adesso Pioli comincia a tirare le somme per quanto riguarda i tempi di recupero del giocatore. Assenza certa per l’ultima gara contro il Cagliari, diversa invece la situazione per quanto riguarda la prossima stagione: il terzino rossonero dovrebbe tranquillamente esserci.