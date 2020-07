Calciomercato Lazio: Immobile ad un passo dalla firma

Lazio, Ciro Immobile sta per firmare. Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo la Scarpa d’Oro il principe del gol di Roma potrebbe presto firmare il rinnovo.

Lazio, rinnovo in vista per Immobile

Ciro Immobile è nella storia. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante napoletano domani, nella sua Napoli, può laurearsi campione dei campioni vincendo la Scarpa d’Oro ed eguagliando, o battendo, il record di Higuain

Ma non sarà solo la serata del record perchè sempre a Napoli potrebbe andare in scena un incontro tra il diesse Tare e i suoi procuratori, Moggi e Sommella, di base in zona.

L’occasione, infatti, è grande per chiedere anche il rinnovo. La Lazio arriverà a tarda sera in città, partirà dopo la cena in programma a Formello.

Le parti proseguono nella trattativa ed in questo momento toccherà a Lotito e Tare passare al contrattacco, sulle tracce di Ciro ci sono Manchester United, Newcastle ed Everton (su richiesta di Ancelotti). Dalla Spagna si dice che anche il Barcellona sarebbe entrato in lista.

Lazio: il nuovo stipendio di Immobile

Anche per questi motivo ora la Lazio prepara il nuovo contratto, prevede uno stipendio tra i 4 e i 5 milioni (senza bonus).

In questo momento la punta percepirà 3,7 milioni più bonus, l’ingaggio è aumentato automaticamente, era previsto da un’opzione inserita nel contratto rinnovato nell’ottobre 2018. Questi soldi però sembrano essere pochi per un bomber della caratura di Ciro Immobile. La trattativa entrerà nel vivo prossimamente, la presenza di Tare a Napoli può servire per gettare le basi per una firma.

