Campionato anomalo e inedito di Serie A quello di quest’anno a causa del Coronavirus. Stop di circa 4 mesi in Italia del calcio, che al ritorno è tornato con molte sorprese e polemiche. Intanto, un’altra stagione è ormai giunta al termine. Nelle prossime ore ci saranno i verdetti ufficiali della stagione 2019/20.

Serie A, le posizioni già definite

Ancora una volta è la Juventus a trionfare in Italia, con il nono scudetto di fila conquistato dai bianconeri. Ancora da definire le posizioni dalla seconda alla quarta, con Inter, Atalanta e Lazio che sono sicure di partecipare alla prossima edizione di Champions League, ma sono tutte raggruppate in 1 punto e si sfidano per il secondo posto. Europa League per la Roma che chiude al quinto posto, preliminari per il Milan che chiude al sesto (vista la vittoria del Napoli in Coppa Italia) e la squadra di Gattuso al settimo posto. Infine, sono retrocesse Spal e Brescia, arrivate rispettivamente al 20esimo e 19esimo posto.

LEGGI ANCHE >>> Diritti calcio: Netflix acquista Champions League, Premier League e Ligue 1

Serie A, ultima giornata con obiettivi ancora da definire

La sfida per il secondo posto è emozionante, dato che proprio all’ultima giornata ci sono big match come Atalanta-Inter e Napoli-Lazio, ma è la lotta alla salvezza che attira gli occhi di tutti. Il Lecce di Fabio Liverani (al 18esimo posto) è riuscito a portarsi a solo 1 punto dal Genoa. Il club pugliese è obbligato a vincere e sperare in un pareggio o una sconfitta del Genoa contro l’Hellas Verona. In caso di squadre a pari punti, si salverà il Genoa per il vantaggio scontri diretti.

Ultima giornata per le due squadre:

Lecce-Parma;

Genoa-Hellas Verona.

Come si salva il Lecce:

Se vince e il Genoa perde;

Se vince e il Genoa pareggia;

Come si salva il Genoa:

Se vince;

Se perde e il Lecce perde;

Se perde e il Lecce pareggia;

Se pareggia e il Lecce non vince.

di Giuseppe Foria