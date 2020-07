La Roma di Paulo Fonseca è uscita vincente dall’Olimpico Grande Torino e ha blindato il quinto posto in classifica.

Roma, Fonseca: “Ottima prestazione. Zaniolo? Titolare con la Juventus”

“Siamo molto motivati, stiamo meglio. Oggi abbiamo creato tante situazioni per fare ottimi risultati. Ora abbiamo la partita con la Juventus ma dobbiamo iniziare a pensare alla gara contro il Siviglia”.

Cristante-Diawara? “Mi è piaciuta la prestazione di Cristante, ma valutiamo con il passare del tempo“.

Zaniolo titolare contro la Juve? “Ho parlato con Nicolò prima della partita, mi ha detto che non si sentiva pronto per giocare ma adesso avrà una partita buona per giocare. Potrebbe partire da titolare“.

Perché non si è espressa così prima questa squadra? “Ci sono state partite in cui abbiamo giocato con questo sistema. A me piace più l’altro modo di giocare ma la squadra si trova meglio così”.

Europa League

“Tutti dicono che dobbiamo vincere, i tifosi e chi ci sta intorno. Noi abbiamo la voglia di farlo ma sappiamo che non è facile. Giocheremo contro una squadra che l’ha vinta tante volte. Ora dobbiamo pensare prima di battere il Siviglia e poi, man mano, possiamo vedere cosa succederà”.