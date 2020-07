Oroscopo di domani 31 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 31 luglio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domani sarà una giornata particolarmente stressante. La realtà è che da giorni ci sono piccoli problemi in famiglia che non vi lasciano tranquillo. Da domenica ritroverete più tranquillità, ma occhio all’amore.

Toro. Arrivano giorni molto interessanti e stimolanti. Chi è rimasto bloccato in passato, potrà ripartire, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Il prossimo fine settimana sarà promettente anche per quanto riguarda l’amore, per ritrovare la fiducia persa.

Gemelli. Non sono stati giorni positivi, quelli trascorsi fino ad oggi. Ma la situazione da domani migliorerà. Converrà comunque rimanere calmi, più diplomatici, altrimenti potreste provocare qualche conflitto o risvegliare l’antipatia di qualcuno.

Cancro. Ora è il momento di dedicarsi al lavoro. Non è un momento particolarmente felice, per chi lavora in proprio e per chi è dipendente. Occhio ai cambiamenti repentini, potrebbero essere la chiave di volta per i miglioramenti. L’amore, ora, è davvero essenziale: in un momento così confuso e conflittuale, potrebbe diventare un punto di riferimento prezioso.

Leone. State affrontando un periodo di cambiamenti e domani potrebbe essere una giornata particolarmente nervosa. Per chi ha in mente di aprire un’attività oppure fare un investimento non sono questi i giorni giusti. Bisogna andarci cauti, informarsi bene.

Vergine. Domani e sabato saranno due giornate interessanti, avrete una voglia enorme di esplorare i sentimenti. Nelle prossime ore dovrete fare più attenzione all’aspetto economico.

Oroscopo di oggi: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Domani e sabato saranno due giorni in cui la tua pazienza sarà messa a dura prova, soprattutto per i rapporti personali. Agosto porterà nuovi contrasti di coppia. Ci vorrà molta pazienza, soprattutto se non siete molto convinti del vostro rapporto di coppia.

Scorpione. Nelle ultime settimane ci sono state tensioni di ogni tipo ma finalmente da domani vivrete con maggior ottimismo. Venerdì e sabato molte coppie potranno fare dei progetti importanti. Occhio, invece, a domenica, perché potrebbe rivelarsi un giorno più complicato.

Sagittario. Domani avrete la Luna a favore: si prospetta una giornata molto positiva. Chi ha vissuto molte tensioni in amore, d’ora in poi potrà pensare di recuperare. Anche sul lavoro la ruota cominciano ad andare come desiderate.

Capricorno. Il weekend sarà molto produttivo. Ci sono delle novità che rappresenteranno una ventata di aria fresca. In amore dovrete essere ancora più propositivi. Sul fronte lavorativo ci vorrà ancora pazienza.

Acquario. State vivendo un periodo di rivoluzioni, di grandi cambiamenti e domani continuerà in questa direzione. In amore cercate di avere prudenza, sarà l’unico modo di uscirne indenni da questo periodo difficile.

Pesci. Domani potreste sentirvi un po’ giù di morale. In amore potrebbero affiorare delle tensioni con il partner perché in questi giorni vi senti oppressi da tutto. Cercate di coltivare fiducia e tranquillità.

L’oroscopo delle squadre di Serie A

SASSUOLO – Il club neroverde è un Cancro per eccellenza, essendo nato il 17 luglio. Come ogni Cancro deve stare attento ai cambiamenti repentini che, nel caso specifico, potrebbero riguardare soprattutto il calciomercato. De Zerbi vorrebbe tenersi stretti tutti i big ma le grandi prestazioni di questa stagione potrebbero provocare assalti da parte delle big.