Il protagonista assoluto della gara tra Fiorentina e Bologna è stato Federico Chiesa. L’attaccante viola ha messo a segno tre dei quattro gol della serata vincente della squadra di Iachini e ha portato il pallone a casa.

Fiorentina, Chiesa: “Siamo felici del mister, non conosco il futuro”

Ai microfoni di Sky Sport, Chiesa ha parlato del suo fututo, della tripletta e della situazione legata a Beppe Iachini.

“Ho detto al mister che non volevo uscire in modo scherzoso perché volevo provare a fare la tripletta e per fortuna ci sono riuscito. Il mister mi ha dato tantissimo, lo ringrazio”.

Legame con Iachini? “Non so cosa succederà, il suo futuro lo conosce lui e la società. Noi, come dimostrato anche stasera, siamo a sua completa disposizione. Abbiamo un grandissimo rapporto con lui, da quando è arrivato a gennaio ha dato la sua impronta“.

Ruolo preferito? “Il mister mi ha provato dove meglio credeva lui. Gli ho sempre detto che sono a completa disposizone e così è stato. Stasera sono riuscito a fare tre gol ma sono sempre a disposizione delle sue idee“.

Chiesa sul futuro

“Il futuro è alla partita di Ferrara contro la SPAL, dove cercherò di migliorare il mio record di gol. Alla fine del campionato, poi, parleremo con la società. Ho un grande rapporto con Barone, Pradè e Commisso. Abbiamo instaurato un grande rapporto”.

Non contento di Firenze? “Lo lascio a quelli che non sostengono fino in fondo la squadra e cercano il male. La tripletta la dedico a chi tifa realmente Fiorentina e al mister“.