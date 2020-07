Calciomercato Juventus, scelta la prossima destinazione di Higuain

La Juventus dovrà assolutamente prendere un attaccante, anche perchè è ormai scontata la partenza di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino ha finito la sua avventura in bianconero, e dopo un altro Scudetto vinto, adesso può finalmente terminare un altro ciclo importante della sua carriera. Dove giocherà? Non si sa ancora, ma ci sono degli indizi importanti.

Ultime Juventus: Higuain torna in Liga, Siviglia o Valencia

Higuain è stato certamente uno degli attaccanti più forti passati per la Serie A negli ultimi anni, ma adesso, dopo tanti gol ed emozioni è arrivato il momento di salutarsi. Il Pipita lascerà la Juventus da qui a breve, e la sua prossima squadra potrebbe essere dove tutto è iniziato sul serio: la Liga. Dopo aver trascorso degli anni importanti a Madrid, adesso l’argentino è conteso tra due squadre: Siviglia e Valencia, le quali, stando a quanto riportato da Don Balon, sono pronte a darsi battaglia per il bomber.

Addio Higuain: il sostituto

Il futuro di Higuain è lontano da Torino, ed è per questo che la Juventus dovrà intervenire nel reparto offensivo per colmare il buco lasciato dal Pipita. Il sostituto prediletto sembra essere Milik, anche se la distanza con il Napoli continua ad esserci, soprattutto per quanto riguarda un’eventuale contropartita tecnica. Ad oggi si resta con parecchi dubbi, sono attese novità nei prossimi giorni.

