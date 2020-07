Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona: il punto della situazione

L’Inter pensa al futuro, e lo fa mettendo Lautaro Martinez al centro del progetto. La dirigenza nerazzurra sa però che trattenere l’attaccante argentino non sarà per nulla facile, specie viste le ripetute avance del Barcellona. Il Toro dovrà decidere, intanto i giorni passano e la situazione è sempre meno chiara.

Ultime Inter: il Barca non molla Lautaro, i nerazzurri fissano il prezzo

Il futuro di Lautaro è ancora parecchio incerto, e ad oggi è davvero difficile fare una previsione di quello che sarà l’epilogo di una telenovela che sta andando avanti da tanto, forse troppo tempo. I nerazzurri ovviamente vorrebbero tenersi stretto il proprio attaccante, ma dall’altra parte c’è un Barcellona che non ha ancora mollato la presa. La squadra blaugrana non è riuscita ad esercitare la clausola di 111 milioni, e la squadra di Milano adesso ha fatto sapere il prezzo: non meno di 80 milioni, o la trattativa non partirà neanche. Questa la notizia riportata da La Gazzetta dello Sport.

Futuro Lautaro: niente sconti da Marotta, si studia il rinnovo

Marotta ha già fatto sapere di non voler concedere sconti per un eventuale cessione di Lautaro, e altra cosa abbastanza certa è che l’Inter tenterà il tutto per tutto per il rinnovo. L’obiettivo è quello di blindare il Toro, si aspetta una decisione anche del giocatore.

