L’Inter è alla ricerca di un centrocampista per la prossima stagione: gli occhi sono puntanti sulla Premier League da dove potrebbero nascere colpi di calciomercato molto interessanti.

Calciomercato Inter, non solo Kanté dalla Premier League: altri due nomi

La lista della spesa dell’Inter dalla Premier League è più lunga del previsto. Nella stagione in corso la squadra di Antonio Conte si è affidata al campionato inglese per rinforzare le fasce e l’attacco, con l’arrivo di Lukaku, Young, Moses ed Eriksen e nella prossima stagione potrebbe pescare ancora dall’Inghilterra. L’obiettivo è quello di migliorare la mediana. Antonio Conte ha chiesto a Beppe Marotta e Piero Ausilio di trovare un centrocampista forte fisicamente e instancabile che la dirigenza avrebbe trovato in N’Golo Kanté. Il centrocampista del Chelsea, infatti, pare ormai lontano dall’imprescindibilità con Frank Lampard e potrebbe decidere di cambiare aria.

Ndombele e Sissoko gli altri due obiettivi

Dalla Premier League, però, piacciono anche altri due calciatori. Si tratta di Tanguy Ndombele, centrocampista del Tottenham, arrivato nella scorsa sessione di mercato estiva e mai integratosi al 100% nello scacchiere di José Mourinho. Degli Spurs, però, interessa anche Moussa Sissoko, centrocampista francese al quale Antonio Conte affiderebbe le chiavi del centrocampo. Stando alle ultime notizie del Corriere dello Sport, tutte queste operazioni sarebbero molto complicate ma i nerazzurri potrebbero finanziarle con la cessione di Milan Skriniar e/o di Marcelo Brozovic.

