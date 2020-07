Cagliari-Juventus, Joao Pedro: “L’anno prossimo sarà quello giusto…”

Terminata la gara tra Cagliari e Juventus, l’attaccante rossoblu Joao Pedro è intervenuto davanti alle telecamere nel post-partita.

Cagliari, Joao Pedro sul presente e sul futuro

Contro i bianconeri è arrivata una vittoria, gli uomini di Sarri sono campioni d’Italia ma sono usciti sconfitti dalla Sardegna Arena. Parla l’attaccante dei sardi, ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Era una partita importante, non volevo uscire, a tutti piace giocare queste gare, ho giocato lo stesso. Abbiamo dato tutto quello che c’era da dare, c’è chi ha giocato con le infiltrazioni, era una partita importante e lo abbiamo fatto vedere in campo. Sapete meglio di me quanto è difficile giocare per vincere sempre. C’è un progetto, sarebbe assurdo pensare di arrivare subito in cima. Non è facile, nonostante siano arrivati tanti giocatori importanti. Sicuramente la strada è quella giusta, speriamo di continuare così l’anno prossimo. Dovrà essere l’anno giusto“.