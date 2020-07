Calciomercato Roma, non solo Smalling: altro obiettivo dallo United

La Roma pensa a come rinforzarsi in vista della prossima stagione, e nel mirino continuano ad esserci tanti profili interessanti, molti di questi dall’estero. Occhi puntati sull’asse con il Manchester United, dove non ci sarebbe solo Smalling sul taccuino dei capitolini.

Mercato Roma: ai giallorossi piace Lingard

Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e le principali big del nostro campionato si stanno dando un gran da fare alla ricerca dei giusti innesti. La Roma si sta attivando parecchio, e nelle ultime ore pare abbia messo gli occhi su un altro giocatore del Manchester United: parliamo di Jesse Lingard. Il centrocampista inglese è speso finito fuori dalle gerarchie di Solskjaer, soprattutto a causa del grandissimo impatto di Bruno Fernandes nei Red Devils. Il giocatore con molte probabilità non continuerà la sua avventura in Premier League, e pertanto i capitolini restano alla finestra. Questa la notizia riportata dal The Sun.

Lingard-Roma: c’è concorrenza

Lingard è un giocatore molto duttilità dal punto di vista offensivo, ed è per questo che diverse squadra hanno messo gli occhi su di lui. La Roma ci sta pensando seriamente, ma dovrà vedersela con la concorrenza del Newcastle. I Magpies sembrano aver fatto degli importanti passi in avanti nelle ultime ore.