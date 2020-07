Calciomercato Lazio: colpo dal City, arrivano conferme

La Lazio continua a pensare in grande in vista del prossimo mercato. Il club capitolino si muove per i colpi da Champions.

Lazio: David Silva non è solo un sogno

Non solo in Italia, anche in Spagna hanno rilanciato la notizia dell’interesse della Lazio per David Silva, esterno spagnolo svincolato dal City.

Il ds Tare potrebbe portare David Silva, 34 anni, appena svincolato dal Manchester City in Italia Sarebbe un colpo pazzesco di mercato. Un’operazione “alla Klose”, nel 2011.

Per ora per i club capitolino questa sarebbe solo una tentazione. Una dolcissima suggestione, sotto forma di idea intelligente, in previsione della Champions. Perché la Lazio inevitabilmente dovrà allargare la rosa.

Lazio, il problema è lo stipendio

Per prendere il calciatore servirà un grosso investimento sullo stipendio del campione del mondo nel 2010 e due volte d’Europa, 125 presenze e 37 reti con le Furie Rosse.

Silva è una certezza visto che ha già vinto anche in Premier con il Manchester City di Roberto Mancini e Pep Guardiola.

Oggi è ancora presto per parlare del suo futuro, lo sta valutando, quasi certamente si moltiplicheranno le offerte. Per questo motivo, anche se la proposta della Lazio fosse concreta, servirà pazienza.

David Silva nell’ultima stagione in Inghilterra ha guadagnato 10 milioni di euro. Accetterebbe di venire alla Lazio per molto meno? Magari per un contratto da 4 o 5 milioni per almeno due o tre stagioni. Inoltre bisognerebbe battere una concorrenza durissima, non solo risalente al Valencia ma anche dalla Major League negli Stati Uniti (si parla dell’Inter Miami) e dagli Emirati Arabi (El Shabab e Al Nasr di Dubai).

