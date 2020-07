Calciomercato Juventus: doppia rescissione

Juventus, si lavora per una doppia rescissione. Risparmiati 5.5+7 milioni netti per un totale di quasi 30 milioni.

Juventus: via Higuain e Khedira, anche a zero

La Juve vuole e deve sfoltire. Come riportato da Tuttosport, i bianconeri sono pronti a cedere due campioni anche a zero. Gonzalo Higuain e Sami Khedira dovranno infatti lasciare la Juve in estate, ad ogni costo.

Il direttore generale bianconero Fabio Paratici l’ha detto chiaro e tondo: a causa della pandemia, dell’emergenza anche economica che si è creata, bisogna ridurre il monte ingaggi in estate.

Per questo motivo se non si troverà una soluzione giusta la Juve pensa anche e addirittura di rescindere il contratto, onde favorire una cessione.

Juventus: i due nodi

I casi sono due: quello di Gonzalo Higuain. Contratto in scadenza tra un anno e ingaggio altissimo da oltre cinque milioni più bonus che possono far salire a sette il totale. Anche per questo un anno fa Paratici ha faticato a paizzarlo. Il ds ora si sta ragionando su scambi, anche se appunto l’ingaggio non aiuta a chiudere il passaggio. Per questioni ambientali e anche familiari, Higuain non disdegnerebbe un ritorno in Argentina, nel suo River Plate ma non sarà facile.

La situazione somiglia a quella di Sami Khedira: appena 18 presenze stagionali, di cui due negli ultimi 8 mesi. Ipotesi Germania, anche se il tedesco ha sempre detto di ambre a chiudere la carriera fuori dall’Europa. Anche Khedira percepisce oltre 5 milioni di euro.

