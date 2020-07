Calciomercato Inter: arriva il colpo in difesa per Conte

Calciomercato Inter, Armando Izzo per la difesa a tre di Antonio Conte

Cerca calciatori funzionali al 3-5-2 di Antonio Conte l’Inter, che nel prossimo calciomercato andrà a coprire quei tasselli che mancano per la rosa perfetta dello stesso tecnico pugliese. La società nerazzurra ha individuato in Armando Izzo l’uomo giusto per completare un reparto che ha vissuto delle difficoltà in questa stagione. E’ lo stesso Izzo che si sarebbe già promesso ai nerazzurri, come rivelato da La Stampa.

Inter, Armando Izzo avrebbe già dato il suo gradimento: il difensore del Torino potrebbe arrivare in nerazzurro

A lavoro per il prossimo calciomercato, è il duo dell’Inter, composto da Marotta e Ausilio. Armando Izzo era già stato accostato ai nerazzurri nelle passate stagioni, ma anche nelle ultime sessioni di mercato con Conte alla guida del club. E’ lo stesso allenatore che lo gradirebbe in rosa, considerando la sua enorme esperienza nella difesa a tre, vissuta negli anni di Genova prima e poi anche ai granata, con la maglia del Torino. Il suo contratto è in scadenza troppo tardi, praticamente nel 2024 e l’Inter non potrà far leva sullo stesso. Motivo per cui, se vuole davvero prelevarlo dal Torino, la società di Suning dovrà accontentare le richieste economiche di Urbano Cairo, che si spingono oltre i 20 milioni di euro. Ne serviranno ben 25 per portare a Milano il classe ’92, che avrebbe già dato il suo gradimento all’affare.