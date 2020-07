Cagliari-Juventus 1-0, gol dell’esordiente Gagliano (VIDEO)

Cagliari-Juventus, Gagliano porta in vantaggio i rossoblù

Il Cagliari manovra prima a sinistra, poi riesce a cambiare lato sulla destra, Faragò mette un pallone teso all’interno dell’area di rigore dove è prontissimo il giovane Luca Gagliano (classe 2000) che mette il pallone in rete. E’ il suo primo gol in Serie A alla sua prima gara da titolare nella massima serie. Dopo il gol è andato ad abbracciare il suo allenatore, Walter Zenga, che gli ha dato fiducia questa sera. Nulla da fare per Gianluigi Buffon, rossoblù meritatamente in vantaggio.

