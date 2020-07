Parma-Atalanta, le formazioni ufficiali, gioca Sutalo al posto di Toloi

Parma-Atalanta, le formazioni ufficiali della gara di questa sera tra gli emiliani e i nerazzurri. La formazione di Gasperini va di scena al Tardini per proseguire la caccia al secondo posto in campionato in attesa della partita dell’Inter di questa sera.

Qualche defezione da ambo i lati per D’Aversa e Gasperini in vista di questa sera.

Parma-Atalanta: così in campo dal primo minuto

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Kurtic, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Caprari. All. D’Aversa.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Sutalo, Caldara, Palomino; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata. All. Gasperini.

