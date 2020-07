News Genoa, Nicola: “Meritiamo la salvezza, prendiamocela”

Conferenza per il tecnico del Genoa, Davide Nicola. I rossoblù, domani sera, affronteranno il Sassuolo di Roberto De Zerbi nella penultima giornata di campionato di Serie A.

Nicola: “Sassuolo squadra forte, ma domani voglio la salvezza“

Conferenza prepartita per l’allenatore rossoblù, Davide Nicola. Domani sera, alle 19:30, il Genoa affronterà in trasferta il Sassuolo di Roberto De Zerbi, che non ha più nulla da chiedere al campionato visto l’obiettivo Europa sfumato. Ecco le dichiarazioni dell’ex Crotone: “Mi rendo conto che la partita di domani non è affatto semplice e di questo ne siamo consapevoli. Ma chiedo alla squadra un ultimo sforzo, manca ancora un risultato positivo per completare un percorso importante da quando sono arrivato. Lo dobbiamo fare per i tifosi, per noi e per tutti quelli che lavorano in questo club. Sono sette mesi che non pensiamo ad altro che alla salvezza. Abbiamo una grande opportunità domani e dobbiamo sfruttarla al meglio.

Sassuolo? Non mi stupisce, è una squadra molto forte e ben allenata. De Zerbi è un ottimo allenatore, lo sta dimostrando da tre anni. Ma quello che conta adesso è che la squadra raggiunga l’obiettivo“.

Ancora Nicola: “Ci crediamo, possiamo raggiungere questa impresa“

“Ripeto, abbiamo l’obbligo di crederci, possiamo raggiungere questa impresa. La squadra, rispetto a qualche mese fa, è cambiata tanto ma soprattutto ha capito che può farcela”.