La Juventus ha appena vinto il suo nono scudetto consecutivo, il primo della sua storia d’allenatore in Serie A per Maurizio Sarri. Un traguardo arrivato con molte difficoltà e con tanti periodi in cui l’allenatore è stato messo in discussione. Post Covid però la Juve non ha rallentato come le sue avversarie ed è riuscita a portare il trofeo a casa ancora una volta. Intanto, non arrivano notizie positive.

Juventus, diversi infortuni in vista della Champions

Si è fermato nei giorni scorsi Douglas Costa che difficilmente recupererà per la Champions League, mentre è accaduto lo stesso a Dybala che è andato ko nell’ultima partita con la Sampdoria che ha portato lo scudetto ai bianconeri. Intanto, Sarri fa le sue valutazioni anche per Cristiano Ronaldo.

Juventus, anche Cristiano Ronaldo può saltare Cagliari

La Juventus dovrà giocare con Cagliari e poi Roma in questa settimana, poi direttamente il 7 agosto quando dovrà affrontare il Lione nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Per questo Maurizio Sarri, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sta pensando di preservare Cristiano Ronaldo. Il calciatore è ormai dietro a Immobile nella classifica capocannonieri e ha già conquistato lo scudetto. Possibile turno di riposo in Sardegna per il cinque volte Pallone d’Oro.